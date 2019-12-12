المملكة القابضة يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جدوى ريت (4342) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 9.88% بما يعادل 0.66 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير بأحجام التداول، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليختبر في الوقت نفسه خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.40، ليستهدف مستوى الدعم 6.83. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.60.

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