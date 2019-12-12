شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يؤكد على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اتحاد اتصالات (7020) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 23.80، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 2.02% بما يعادل 0.46 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 23.00، ليستهدف مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.70 ومستوى المقاومة 24.48.