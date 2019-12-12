شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.25 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 44.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 47.00.
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