صدق يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 0.12 نقطة، ولكن بالرغم من الارتفاع الثمين للسهم إلا أنه مازال يتداول بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.53، ليستهدف مستوى المقاومة 7.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.53 ومستوى المقاومة 7.90.
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