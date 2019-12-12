شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يرتفع بعد خروجه من نطاق قناة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جدوى ريت (4332) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 0.07 نقطة، ونلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.64، ليستهدف مستوى المقاومة 7.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.64 ومستوى المقاومة 7.80.