شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يحلق عالياً – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تعليم ريت (4333) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 3.02% بما يعادل 0.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوما السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.80 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.20 ومستوى المقاومة 11.80.

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