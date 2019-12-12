شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المعذر ريت (4334) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.04 نقطة، ونلاحظ ارتفاع محدود في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولا لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 8.20.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 8.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.09 ومستوى المقاومة 8.30.
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