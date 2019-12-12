شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يصل لأعلى مستوياته في أكثر من عام – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مشاركة ريت (4335) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.13% بما يعادل 0.18 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.41، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 8.80.