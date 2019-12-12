شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية ريت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ملكية ريت (4336) قليلاً في آخر جلساته، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.01 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صعودي على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.73 ومستوى المقاومة 8.90.