«الاتحادية للتنافسية»: التوازن بين الجنسين أولوية الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

استضاف الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية، الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال، الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، جلسة بعنوان: «المرأة والأعمال والقانون»، بمشاركة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، وبشرى بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تونس، وإيفا هامل خبير أول القطاع الخاص، المرأة والأعمال والقانون في مجموعة البنك الدولي.

وأشارت حنان أهلي في مداخلتها إلى أهمية رصد التقارير والمؤشرات الخاصة بالتوازن بين الجنسين، وتحليلها؛ وذلك في سبيل تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة ودورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت بأن دولة الإمارات منذ تأسيسها طورت أدوات مبتكرة لتحقيق المزيد من التقدم، وتعزيز مكانتها في مؤشرات التقرير، وهو ما انعكس بتأسيس الاتحاد النسائي العام من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»؛ لتمكين المرأة في كافة المجالات.

وأضافت: يجب أن تسعى الجهات الحكومية لتكوين قاعة بيانات دقيقة، وتأسيس النظم الإحصائية المناسبة؛ لرصد البيانات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد من أولويات حكومة الإمارات بشكل مستمر، وانعكس هذا التوجه بالقفزة النوعية، التي حققتها الدولة مؤخراً في تقرير المساواة بين الجنسين، والذي صدر هذا الأسبوع عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأظهر ارتفاع مرتبة الدولة من 49 إلى 26 عالمياً في هذا التقرير.

وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع وزارة المالية بمشاركة أكثر من 350 مختصاً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال.