شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إيجابي لاقتصاد الإمارات رغم ضبابية المشهد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس، انطلاق أعمال منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، والذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار».

وكرم سموه الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات على شراكتها الاستراتيجية لمنتدى الإمارات الاقتصادي الذي يقام تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، كما كرم سموه لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 على جهودهم في إنجاح الحدث.

أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي أن الدائرة تسعى من خلال منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 إلى ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم عملية التحول الهيكلي التي تشهدها الدولة إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية، مشيرا إلى أن المنتدى يقدم بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توقعات النمو القطاعية والكلية في الإمارات للسنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى دعم النمو على المدى القصير إلى المتوسط.

وقال القمزي في كلمته الترحيبية خلال المنتدى: «يعكس المنتدى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في استشراف الأحداث الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، والتكيف مع التغيرات التي تطرأ عليها ووضع تحليلات وسيناريوهات متعددة وبديلة للنمو والازدهار، تلك هي أهم خصائص اقتصاد الإمارات الريادي الذي يجد فيه رجل الأعمال فرصا جديدة للاستثمار حتى في وجه تحديات ومتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، وبنفس العزم، ترى الحكومة في هذه الظروف أيضا فرصاً للاستثمار ولصياغة سياساتجريئة ومبتكرة».

نموذج ريادي

وأضاف: «إن اقتصاد الإمارات الريادي هو نموذج تنموي يقوده قادة يتمتعون برؤى تستشرف المستقبل وتخطو إليه بجرأة وشجاعة، ويقوم هذا النموذج على إشراك جميع الأطراف المعنية في تحديد أهداف واضحة وشفافة من خلال خطط استراتيجية متتالية توفر خرائط طرق تفصيلية للمراكز التي نتطلع نحن والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص إلى تبوؤها في العام المقبل والسنوات اللاحقة، وهذه الأهداف هي ثمرة المشاركة المستمرة والمناقشات والاتفاقات مع جميع الأطراف المعنية. علاوة على ذلك، تقوم الحكومة بدور تشاركي وتنظيمي وتنسيقي في تنفيذ هذه الخطط، وفي اتخاذ إجراءات جريئة واستثمار مواردها الخاصة في إطلاق مشاريع جديدة ومبتكرة ».

وأوضح القمزي أن هذا النموذج الاقتصادي الفريد من نوعه مهد الطريق لتبوؤ دبي أعلى المراتب في تصنيفات أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية ومن ضمنها المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور «الأداء الاقتصادي»، وذلك في تقرير «تنافسية دبي 2018» والذي أصدره «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وكذلك تبوأت دبي المركز الأول عالميا من ضمن أفضل 20 مدينة لاستثمارات الطاقة المتجددة، والمركز الثاني من حيث الآفاق الاقتصادية، والمركز الثالث عالمياً من حيث عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة وذلك حسب تقرير «المدن المستقبلية العالمية 2018 - 2019»، الصادر عن مؤشر «إف دي آي بنشمارك» التابع ل«فاينانشال تايمز».

تكامل الجهود الوطنية

أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا الحدث تعكس ما ينطوي عليه من أهمية كبيرة لدفع تكامل الجهود الوطنية قدماً لتعزيز اقتصاد دولة الإمارات.

وقال الشحي في كلمته: «نحن نتوج اليوم خمس سنوات من النجاح حققها كل من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي وملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية، بجهود مشتركة بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة، لنواصل هذا العام مع انطلاقة رحلة جديدة عنوانها مزيد من التعاون لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ونحن على ثقة بأن هذا المنتدى سيقدم منصة وطنية رائدة لتسليط الضوء على آفاق الاقتصاد الوطني واستعراض ومناقشة خطط واستراتيجيات العمل الاقتصادي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي خلال المرحلة المقبلة، وأصبحنا على بعد عامين فقط عن استحقاق رؤية الإمارات 2021، التي وفرت منذ إطلاقها عام 2010 إطاراً مرجعياً لاستراتيجيات العمل وخطط التطوير.

وقال: وكما تعلمون جميعاً، شهد العالم خلال عامي 2018 و2019 فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية والنزاعات التجارية التي خيمت على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والاستثمار، ولا شك في أن اقتصاد دولة الإمارات ليس بمعزل عن اتجاهات الاقتصاد على المستوى الدولي، فهو اقتصاد منفتح ومرتبط بصورة حيوية بالأسواق العالمية، ومع ذلك، اتسم اقتصادنا الوطني بقدرة كبيرة على الحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، حيث حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 بنسبة 1.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام ذاته بنسبة 1.3%.

المكانة التنافسية

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في كلمته أن إطلاق منتدى الإمارات الاقتصادي، نتاج لاندماج ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي وملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية، ويمهد لميلاد منصة اقتصادية تفاعلية موحدة على مستوى دولة الإمارات، من المتوقع لها أن تتبوأ مكانةً متميزةً بين أجندة الفعاليات الاقتصادية السنوية في الدولة، معرباً عن سعادته باستضافة إمارة أبوظبي الدورة المقبلة لعام 2020.

وقال الشرفاء إن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في الحفاظ على المكانة التنافسية للإمارة؛ حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 5% ليصل إلى نحو 105 مليارات درهم بنهاية عام 2018، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% خلال العام نفسه مشيراً إلى أن الجهود الحكومية لعبت بالتعاون مع القطاع الخاص دوراً فاعلاً في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالإمارة إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بمعدل نمو بلغ 1.9% ليصل إلى ما يزيد على 797 مليار درهم بنهاية عام 2018.

تعزيز الناتج المحلي

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وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن استضافة إمارة دبي لفعاليات دورة الملتقى هذا العام تكتسب أهمية خاصة في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات وذلك في ظل مواصلة اقتصاد الدولة لمسيرتها التنموية الإيجابية عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وترجمتها إلى مبادرات ومشاريع ناجحة تحقق أهدافها، كما أن المشاركة في الدورة السادسة لمنتدى الإمارات الاقتصادي في إمارة دبي والذي يتناول المبادرات الاقتصادية التي قادتها الدولة في الآونة الأخيرة إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا الاقتصادية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تتبناها كل إمارة والحكومة الاتحادية وتأثيرها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات يأتي للمحافظة على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ضماناً لاستدامة التنمية ومواصلة النمو والرفاهة للمواطن الإماراتي.

أهداف الألفية

وأوضح أن إمارة الشارقة قد حققت أهداف الألفية قبل موعدها وقد تجاوزت عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة من خلال تبنيها نموذجا اقتصاديا تنمويا فريدا يعتمد على رؤية وتوجهات إمارة الشارقة ظهرت نتائجها في زيادة الطلب على بيئة الأعمال في الإمارة. وأشار إلى أن اقتصادية الشارقة أولت التخطيط الاقتصادي اهتماماً كبيراً وذلك لتنويع اقتصادها المحلي، من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج بالتنسيق التام مع القطاعين الحكومي والخاص.

تبادل أنجح التجارب

وقال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان:يمثل «منتدى الإمارات الاقتصادي 2019» منصة مهمة لتبادل أنجح التجارب الوطنية والرؤى الاستشرافية في مجال التخطيط الاقتصادي، بما يصب في خدمة التوجه الاستراتيجي نحو دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وصولاً بالإمارات إلى مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم، ويُجسد الحدث المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في الدولة في سبيل تحقيق التكامل الحكومي في تطوير أطر التخطيط الاقتصادي بما يتواءم والتوجهات الاقتصادية العامة للدولة، وسنسلط الضوء خلال المنتدى على أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي في عجمان خلال العام الحالي والسنوات القليلة الماضية.



«تحدي الاقتصاديين الشباب»



أطلقت اقتصادية دبي على هامش المنتدى مبادرة، «تحدي الاقتصاديين الشباب»، الهادفة إلى إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات وتحفيز الابتكار والإبداع، ويشارك في هذا التحدي، 30 طالباً وطالبة ضمن 8 فرق من 4 جامعات هي: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. وستعمل تلك الفرق على صياغة ملخصات وتوصيات بناءً على مناقشات الجلسات العامة وحلقات النقاش في المنتدى، وسيتم التكريم والإعلان عن الفرق الفائزة مطلع عام 2020.