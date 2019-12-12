مبارك المنصوري: المؤسسات المالية تواجه مخاطر سلامة بياناتها إلكترونياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري: إن ما يتوجب علينا عمله، توفير بيئة تعزز وسائل الحماية التي تشرف عليها الجهات الرقابية المختصة في القطاع المصرفي، والتي تشمل رأس المال والسيولة والحوكمة والأسواق، وعلينا أن ندرك تماماً حجم المخاطر والتهديدات المتوقعة في هذه القطاعات، وأن نكون على استعداد كامل لمواجهة المخاطر المستجدة، التي تهدد المؤسسات المالية، الذي يفرض توفر مستويات مختلفة من الخبرات والمعرفة، والمبادرات الخلاقة الكفيلة بإدارة ناجحة للمخاطر والتهديدات.

جاء حديث المحافظ خلال أعمال الاجتماع السنوي الرابع عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية الذي عقد، أمس، في أبوظبي بتنظيم صندوق النقد العربي، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

وقال المنصوري، خلال الاجتماع، تتطلب الإدارة الرشيدة لتلك المخاطر جهوداً متضافرة من قبل المؤسسات المالية والجهات الرقابية المسؤولة، وتوفير كافة الإمكانات والموارد، ودعم المنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: بنك التسويات الدولية؛ وصندوق النقد الدولي، وتعد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الأمثلة البارزة التي أجمعت الأجهزة الرقابية على تشديد المعايير حولها، وحشد القطاع المالي الأوسع نطاقاً لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وحظي ذلك باهتمام كبير في مواجهة المخاطر والتهديدات المتزايدة. ومع ذلك ثبت أنه من الصعب بناء وتطبيق نظام مالي يمنع حركة الأموال غير المشروعة، حتى على مستوى البلدان الأكثر تقدماً، فضلاً عن طرق الدفع الرقمية الجديدة، بما في ذلك العدد المتزايد للأصول والعملات المشفرة والذي يزيد من حجم التعقيدات في وجه إدارة المخاطر بمستوياتها المتجددة والمبتكرة.

وأضاف المنصوري: لا بد من الإشارة كذلك إلى المفهوم الجديد للتمويل المستدام، فمن البدهي أن يسهم القطاع المالي في هذا البرنامج طويل الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك، نعتقد أنه من المنصف القول إن كلاً من القطاع المالي والجهات الرقابية تعاني بسبب الحقوق والالتزامات التي ينبغي السماح بها بموجب برامج الإصدار المستدامة؛ حيث تقوم الجهات الرقابية بالإشراف على مدى الالتزام بمعايير الإصدار المحددة وتنفيذه.

وتساءل المنصوري قائلاً: كيف ينبغي هنا تقييم معايير الاستدامة المختلفة، وإذا تعارضت فكيف ينبغي المفاضلة بينها؟..هل ينبغي وضع معايير الإصدار واختيارها من «القاعدة إلى القمة»...؟؟.. أم أن التنسيق الدولي مطلوب؟

وقال المنصوري: بالنسبة للإمارات والمنطقة عموماً، فإن الحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر اقتصاداتنا يمثل أولويةً رئيسية؛ حيث نواصل السعي على طريق النمو المستدام فيما بعد حقبة الاعتماد على النفط، ويمكن أن يمثل التمويل الأخضر إحدى الوسائل العديدة لتسريع هذا التطور.

وتطرق المنصوري إلى قضية المخاطر الإلكترونية، وقال: ورغم أننا نفرط أحياناً في استخدام هذا المصطلح، فإنه دون شك المصطلح السائد، والذي يتضمن المخاطر التي تهدد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات، وسلامة البيانات نفسها. ومثل أي ابتكار، يعد الإنترنت وسيلة دعم استثنائية؛ إذ تظهر بعض الدراسات أنه ساهم بما يصل إلى خمس النمو الاقتصادي على مدار الأعوام الماضية؛ لكن على الجانب الآخر، فإن ذلك ينطوي على مخاطر كبيرة أيضاً.

فمخاطر تعرض الأنظمة الداخلية للبنوك للاختراق أو التخريب، تشكل الهاجس الأكبر للمديرين التنفيذيين للبنوك ومحافظي البنوك المركزية، وتمثل لهم أكبر المخاطر والتهديدات. كما تظهر الحوادث العديدة التي وقعت في السنوات الأخيرة قابلية تعرض بياناتنا الرقمية الخاصة للسرقة أو الاختراق.

وندعم بقوة تطوير تكنولوجيات مالية جديدة تهدف إلى خفض التكاليف وتسريع الوساطة المالية، وتحقيق المزيد من الاندماج المالي.



تحسين كفاءة التمويل



أشار المنصوري، إلى حماية المستهلك، وقال: تصب جميع جهودنا نحو تعزيز رفاهية مستهلكي الخدمات المالية والمجتمعات الأوسع نطاقاً، ومما لا شك فيه أن الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية أسهمت في تحسين كفاءة التمويل بشكل كبير، وسهلت الوصول إليه. إضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأموال النقدية آخذ في التناقص حول العالم بشكل ملحوظ، كما أصبحت التحويلات عبر الهاتف المتحرك وسيلة الدفع الرئيسية في بعض دول العالم. ورغم ذلك، فقد أتاح انتشار الإنترنت أيضاً وصول أطراف غير منظمة وخبيثة واحتيالية إلى المستهلكين، مما يفرض علينا المزيد من العمل وتوحيد الجهود؛ من أجل ضمان وجود قطاع مالي يسهل الوصول إليه، ويخدم جميع شرائح المجتمع مع توفير أقصى سبل الحماية للمستهلكين على مستوى الأفراد والشركات، وتعزيز بيئة يستقر فيها النظام المالي بشكل كامل. هذا يمثل أكبر التحديات لسنوات عديدة مقبلة، ويعد التعاون الدولي والتطوير المشترك لإطار تنظيمي متوازن وقوي السبيل الوحيد لتحقيقه.