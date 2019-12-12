قيمة «أرامكو» تقترب من تريليوني دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365” ووكالات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع 0.8% عند 8134 نقطة (بزيادة 67 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال بعد أن أغلق سهم «أرامكو» عند 35.2 ريال (9.39 دولار)، مرتفعاً بالنسبة القصوى والتي تبلغ 10%.

ويعطي هذا عملاق النفط قيمة سوقية عند حوالي 1.88 تريليون دولار، ما يجعلها بفارق مريح، أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة، بالرغم من أنها ستكون صاحبة واحد من أصغر معدلات «الأسهم حرة التداول» عند حوالي 1.5% فقط. وهناك فقط 3 شركات تتجاوز قيمتها تريليون دولار، أعلاها «أرامكو» بحوالي 1.88 تريليون دولار فيما تبلغ قيمة عملاق التكنولوجيا الأمريكي «أبل» حوالي 1.2 تريليون دولار، وقيمة «مايكروسوفت» 1.15 تريليون دولار.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان : «إنه يوم عظيم للمملكة وللقيادة السعودية والشعب السعودي وهو يوم رد الاعتبار والبرهان. وهو يوم النصر لأرامكو».

ويوم أمس، كان يوماً تاريخاً لسوق الأسهم السعودية (تداول) التي أصبحت مع إدراج أرامكو تاسع أكبر سوق للأسهم في العالم بعدما قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 340٪، متفوقة على السوق الهندية.

وإذا صعدت أسهم أرامكو 10% اليوم الخميس أيضا، فستتجاوز تقييم التريليوني دولار. ومن المتوقع ضم الشركة إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة في 17 ديسمبر/‏‏ كانون الأول.

وجمعت «أرامكو» 25.6 مليار دولار في الخامس من ديسمبر/‏‏ كانون الأول من خلال الطرح الأوّلي. وتعتزم ممارسة خيار تخصيص إضافي بحد أقصى 15% بشكل كلي أو جزئي خلال الثلاثين يوماً الأولى من التداول. وفي حالة ممارسة الخيار بشكل كامل، فقد يجمع عملاق النفط 29.4 مليار دولار من طرحه الأوّلي.