إطلاق «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو 247»

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تعاون «الإمارات دبي الوطني» ومجموعة «اللولو» لتجارة التجزئة، لإطلاق «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو 247» الائتمانية من ماستر كارد، والتي ستتيح للعملاء في الإمارات شراء جميع مستلزماتهم المنزلية عبر شبكة اللولو الواسعة من متاجر التجزئة، وكسب العديد من المكافآت في الوقت نفسه.

يتمحور برنامج البطاقة ذات العلامات التجارية المشتركة حول توفير الخدمات والمكافآت المتميزة على مدار الساعة، ليقدم للعملاء مكافآت تصل حتى 7% على جميع المبالغ التي ينفقونها في متاجر التجزئة والموقع الإلكتروني التابع لمجموعة «اللولو»، إضافة إلى 4% على مشتريات الوقود و2% على سداد فواتير الخدمات. وستأتي المكافآت على شكل نقاط لولو يمكن استبدالها مباشرة في أكثر من 70 متجراً تابعة للمجموعة في أنحاء الإمارات».

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من مكانته الرائدة في مجال بطاقات الدفع، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني باستمرار إلى إطلاق منتجات مصرفية مبتكرة توفر لعملائنا أعلى درجات القيمة والراحة. ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا الجديدة مع مجموعة «اللولو» والتي تجمع بين اثنتين من العلامات التجارية الرائدة التي نمت وازدهرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم منتج متميز يتيح لعملائنا كسب المكافآت المجزية».