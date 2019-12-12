نهيان بن مبارك: جائزة خليفة لنخيل التمر تعزز مكانة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

اختتمت، أمس، في أبوطبي فعاليات الدورة العاشرة من معرض «سيال الشرق الأوسط 2019» في أبوطبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسط حضور كبير للشركات المحلية والعالمية في الدورة الأضخم.

خلال فعاليات اليوم الختامي من المعرض، زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي»، «معرض أبوظبي الدولي للتمور» بنسخته الخامسة، وتفقد أجنحة الدول المشاركة، وأثنى على جهود الجائزة في احتضان واستقطاب 78 عارضاً يمثلون 12 دولة حول العالم.

وأكد أن ما حققته «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي» في تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل، وإنتاج التمور على المستوى العربي، كان مفخرة كبيرة لدولة الإمارات نعتز بها، مشيراً إلى أن «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي» تأسست بهدف النهوض بهذا القطاع على المستوى الوطني والعربي والدولي؛ تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف: إنه بعد النجاح الكبير الذي حققته «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي» في تنظيم عدد من مهرجانات التمور لعام 2019 في عدد من الدول العربية، تختتم أعمالها لهذا العام بالشراكة الاستراتيجية في تنظيم أكبر تجمع عربي للتمور بمعرض «فوود افريكا» بالعاصمة المصرية القاهرة من 09 -11 ديسمبر/‏كانون الأول 2019، مؤكداً أن الجائزة ساهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات، ومكانتها الدولية؛ عبر دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور ضمن 5 عواصم عربية، مشيراً إلى أن «معرض أبوظبي الدولي للتمور» يعد المعرض الأبرز من نوعه على مستوى العالم، والمعني بتعاون الشركات في مجال زراعة النخيل، وإنتاج التمور، كما يمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها، وتعزيز حضورها في السوق العالمي؛ من خلال توفير الدعم والتسهيلات لكبار مزارعي ومنتجي ومستوردي التمور، كما يشكّل المعرض فرصةً مثاليةً للتواصل واللقاء بين الموردين ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم، على أرض الدولة.

اتفاقية توريد منتجات

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، وقعت الهيئة، أمس، اتفاقية لتوريد منتجات «حصاد مزارعنا» الواردة من مزارع أبوظبي مع مجموعة «اللولو هايبر ماركت»؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة؛ لتعزيز مكانة المنتج المحلي، وتأكيد تنافسيته في السوق، ودعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعيد البحري سالم العامري المدير العام للهيئة، بينما وقع نيابة عن مجموعة «اللولو هايبر ماركت» يوسف علي موسليام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو.

ووفقاً لنص الاتفاقية التي تستمر لمدة عام قابل للتمديد، تقوم الهيئة بتوريد منتجات «حصاد مزارعنا» من الخضراوات والفاكهة الواردة من مزارع أبوظبي، حسب توفرها خلال الموسم الزراعي إلى مجموعة اللولو التي تتولى تسويقها عبر منافذها الواسعة بالإمارات، وترتبط «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» بعقود توريد مع أكثر من 600 مزرعة في إمارة أبوظبي، تتولى بموجبها تسويق منتجات هذه المزارع تحت اسم العلامة التجارية «حصاد مزارعنا» في السوق المحلي.

وقال سعيد البحري سالم العامري: نفخر بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص؛ لدعم المنتجات المحلية، والنهوض بالحركة الاقتصادية في الإمارة؛ حيث تعد مجموعة اللولو من أكبر تجار التجزئة الداعمين لحركة التجارة الداخلية في الدولة؛ ومن خلال شبكة فروعها الواسعة، يمكن لمنتجات مزارع أبوظبي النفاذ للأسواق، وتحقيق أعلى العائدات للمزارعين، إضافة إلى الترويج للعلامة التجارية «حصاد مزارعنا».

وقال يوسف علي موسليام: فخورون بتقديم الدعم لقطاع الزراعة ومزارعي إمارة أبوظبي؛ من خلال هذه الاتفاقية، ونلتزم بشراء المنتجات الزراعية المحلية، وتسويقها بأسعار مناسبة عبر جميع فروع مجموعة «اللولو» المنتشرة في دولة الإمارات، كما نعتزم إطلاق الكثير من العروض الترويجية وحملات الدعاية؛ لتسليط الضوء على مزايا المنتجات المحلية، وإبراز جودتها.

12 مليار درهم

كشف خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة، أن استثمارات شركة الظاهرة فاقت 12 مليار درهم، موضحاً: إنها تعمل حالياً في معظم الأسواق الواعدة، ولديها خطة للتوسع في أسواق جديدة، وتعزيز الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن مشاريع الشركة تنتشر في 20 دولة ضمن 5 قارات، فيما تعمل في 65 سوقاً حول العالم، وتقوم بتشغيل عمليات مختلفة، تتضمن إنتاج الألبان والأجبان وطحن الأرز والدقيق.

منتجات الألبان

من جانبه، قال أيمن بشارة مدير مزارع شركة الروابي للألبان، إن شركة الروابي الإماراتية تمتلك حالياً 15 ألف رأس من الأبقار، ويتم إنتاج 250 ألف لتر من حليب الأبقار يومياً، كما تمتلك الشركة مصنعاً خاصاً لإنتاج الأعلاف الحيوانية، ويتم توزيعها على مزارع الدولة، كما يتم تصديرها إلى الأسواق العُمانية والبحرينية، لافتاً إلى أنه يتم تغطية حاجة السوق المحلي من منتجات الألبان بنسبة 34%، ويتم يومياً بيع 150 ألف كيلوجرام من الأعلاف الجاهزة للاستخدام.

وأشار نزار كيالي نائب مدير مصنع الأعلاف التابع لشركة «أغذية» الوطنية، إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الأعلاف الموجود في أبوظبي، تصل إلى 2500 طن يومياً، فيما يتم سنوياً إنتاج ما يزيد على 500 ألف طن من الأعلاف، وتبلغ نسبة صادرات الشركة من الأعلاف خارج الدولة 10%.

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180 مليون بيضة

وقال أحمد حجازي المدير لعام لشركة الغرير للأغذية، والتي تحمل منتجاتها اسم العلامة التجارية «جنان»، إن الشركة تغطي حاجة أكثر من 25 دولة، في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، من الأعلاف الحيوانية لمزارع الدواجن والأسماك ولمنتجي الأعلاف، وتغطي الشركة 90% من حاجة السوق المحلي من الأعلاف المركبة، كما أنها تصدر المنتج الوطني لعُمان والكويت والبحرين، فيما تغطي 40% من حاجة السوق المحلي للدقيق.



«غرفة أبوظبي» تعرف بالمنتج الغذائي الوطني



أبوظبي:”الخليج 365”

شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في فعاليات النسخة العاشرة من «معرض سيال الشرق الأوسط 2019»، كراع استراتيجي للمعرض، باعتباره الحدث الأهم في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة، والذي اختتمت فعالياته تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة».

وأقامت الغرفة منصة قدمت من خلالها كل الدعم للمشاركين في المعرض، ولأعضائها المعنيين بقطاع تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية في إمارة أبوظبي،وذلك عبر التعريف والترويج بالمنتج الغذائي الوطني، والبيئة المحلية المثالية والداعمة والمطورة للصادرات المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والاستشارات للزوار من المستثمرين وأصحاب الشركات، من خلال توفير المعلومات لحلول ووسائل تصديرية، وإيجاد وتعزيز فرص تسويق المنتجات وتنمية الصادرات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات وبحث آليات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الأغذية والمشروبات.

وأكد عبد الله غرير القبيسي أن غرفة أبوظبي تولي اهتماماً خاصاً ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم قطاع الصناعات الغذائية، مواكبة بذلك لتوجهات حكومة أبوظبي في تكثيف الاهتمام بمجالات تحقيق الأمن الغذائي، وإيجاد سبل ابتكارية مستدامة لتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم على مستوى العالم.



«السلامة الغذائية» و«الوطنية» تتعاونان لإنتاج الدقيق



أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على هامش ختام فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط» اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق؛ إحدى الشركات الرائدة بمجموعة الإمارات للصناعات الغذائية، بحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة، وإدوار إسكندر حمود مدير عام الشركة؛ بغرض التعاون والتنسيق في تعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي، بما يسهم في تنمية واستدامة القطاع الزراعي والسلامة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي. وقال سعيد البحري سالم العامري: نفخر اليوم بشراكتنا مع الشركة الوطنية لإنتاج الأعلاف والدقيق؛ باعتبارها أكبر وأهم الشركات المتخصصة في إنتاج الأعلاف والمكملات الغذائية الحيوانية في منطقة الخليج العربي، ونحرص على توثيق إطار التعاون فيما بيننا في مجال تقديم الخدمات البيطرية، بما يسهم في تعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي، وتنمية واستدامة قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي؛ وذلك بهدف توحيد الجهود المشتركة، وبما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين، وتحقيق تطلعاتهما المستقبلية؛ من خلال بناء شراكة استراتيجية مثمرة.