شكرا لقرائتكم خبر عن «ستراتوم» لإدارة جمعيات المـلاك تدخـل سوق أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت شركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك» عن دخولها سوق أبوظبي؛ وذلك لإدارة جمعيات الملاك في المشاريع العقارية، الواقعة في المناطق الاستثمارية في الإمارة؛ حيث تتوفر العديد من الفرص والأعمال التي يمكن الاستفادة منها في مجال جمعيات الملاك.
وقال سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي ل«ستراتوم»، إن الشركة تعد من أوائل الشركات الإماراتية في مجال قطاع إدارة المرافق وقطاع الإشراف على جمعيات الملاك؛ حيث يعد هذا القطاع من القطاعات المهمة في دولة الإمارات، وإن دخول سوق أبوظبي يعد مهماً للغاية في ظل التطور العمراني، الذي تشهده العاصمة وجميع مناطق الإمارة إلى جانب تطوير القوانين العقارية والمتعلقة بالتملك العقاري بشكل كامل لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، ونشط من حركة القطاع العقاري، ودفعه لمزيد من النمو.
كانت هذه تفاصيل خبر «ستراتوم» لإدارة جمعيات المـلاك تدخـل سوق أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.