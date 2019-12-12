«ستراتوم» لإدارة جمعيات المـلاك تدخـل سوق أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك» عن دخولها سوق أبوظبي؛ وذلك لإدارة جمعيات الملاك في المشاريع العقارية، الواقعة في المناطق الاستثمارية في الإمارة؛ حيث تتوفر العديد من الفرص والأعمال التي يمكن الاستفادة منها في مجال جمعيات الملاك.

وقال سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي ل«ستراتوم»، إن الشركة تعد من أوائل الشركات الإماراتية في مجال قطاع إدارة المرافق وقطاع الإشراف على جمعيات الملاك؛ حيث يعد هذا القطاع من القطاعات المهمة في دولة الإمارات، وإن دخول سوق أبوظبي يعد مهماً للغاية في ظل التطور العمراني، الذي تشهده العاصمة وجميع مناطق الإمارة إلى جانب تطوير القوانين العقارية والمتعلقة بالتملك العقاري بشكل كامل لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، ونشط من حركة القطاع العقاري، ودفعه لمزيد من النمو.