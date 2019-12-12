«قمة التمكين الاقتصادي» تحدد أبرز 5 تحديات تواجه المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إن المرأة شريكة في صناعة التاريخ ومنجزاته، ومن حقها أن تكون شريكةً في الحاضر ورسم مستقبله، مشيرًا إلى أن المستقبل لن يكون بكامل قوته إلا بحضور المرأة في مختلف القطاعات وفي المستويات القيادية كافة.

جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان «محركات التغيير: توفير بيئة داعمة للمرأة في سوق العمل» ضمن فعاليات الدورة الثانية من القمّة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة.

واستضافت الجلسة كلًا من الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، والإعلامية الأردنية منتهى الرمحي، الحائزة على جائزة المرأة الإعلامية المتميزة لعام 2011.

ميثاق عالمي جديد

وأوضح الشيخ فاهم القاسمي أن تباطؤ مسيرة شراكة المرأة الكاملة في الاقتصاد بشكل عام ليس بسبب ضعف قدرات المرأة بل بسبب عدم تكيف القوانين السائدة مع ما تستحقه جهودها من تقدير، مشيراً الى أن السياسات والتشريعات كفيلة بتحقيق العدالة الاقتصادية، ومؤكداً ذلك بقوله: «إن ما حققته المرأة الإماراتية كان قراراً واعياً من المجتمع والقيادة والمرأة على حد سواء وليس نتيجةً للصدفة».

ودعا الشيخ فاهم، إلى منح النساء حقهن من التقدير، وإلى إرساء مسودة ميثاق عالمي جديد، ينصف جهد البشر ويوظف طاقاتهم في خدمة التنمية والاستدامة.

وقالت ريم بن كرم، إن ثقافة التغيير كانت حاضرةً في كل كلمةٍ استمعنا إليها من كافة ضيوف القمّة، مؤكّدةً أن التغيير ولكي يسير باتجاه تمكين آلاف وملايين النساء ورائدات الأعمال في العالم، يجب أن يكون نتاجاً لجهود المخلصين والمؤمنين بأن المجتمعات والاقتصادات لا تتطور إلا بالعلاقات المتكافئة في ميادين العمل بين طاقاتها البشرية بشكل عام وبين الرجل والمرأة بشكل خاص.

وأشارت منتهى الرمحي، إلى أن التحصيل العلمي للمرأة شهد تقدماً ملحوظاً في جميع أرجاء العالم، وتقاربت معدلات التحاق البنين والبنات بالمدارس الابتدائية والثانوية، ومع ذلك، لم يترجم هذا التقدم إلى مشاركة المرأة أو وصولها إلى الفرص المتكافئة في سوق العمل.

وأضافت بأن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت تنامياً كبيراً في الفترة الممتدة من عام 1970 حتى عام 1990 لكنها توقفت تقريباً عن النمو خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تتجاوز نسبة النمو 0.3% من عام 2005 حتى 2015.

وناقشت الرمحي مع المشاركات في الجلسة، التحديات الخمسة التي تواجه المرأة اقتصادياً وهي «وصول المرأة للمناصب القيادية»، حيث ماتزال المرأة تعاني ضعف التمثيل في المناصب الإدارية العليا ومجالس إدارة الشركات، والسياسات والقوانين التي تدعم أو تعيق التقدم المهني للمرأة، إذ في بعض الدول، مايزال هناك عدد كبير من الأنظمة القانونية الموازية إلى جانب القوانين النظامية (مثل القوانين العرفية) التي يمكن أن تؤثر في تنفيذ القوانين الوطنية، وماتزال قوانين العمل في جميع أنحاء العالم تشمل عدداً من الأحكام التمييزية. وقالت: «إضافة إلى ذلك التحدي يظهر «فرص وصول الشركات التي تديرها المرأة إلى سلاسل التوريد»، حيث تنفق الشركات تريليونات الدولارات في كل عام للحصول على السلع والخدمات، ولكن المشتريات من الشركات التي تملكها المرأة تمثل 1% فقط من إجمالي هذا الإنفاق، وبهذا تضيّع الشركات فرصة توسيع أسواقها وتنويع سلاسل الإمداد فيها، وتنمية الاقتصاد في جميع أنحاء العالم».