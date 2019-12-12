الاقتصاد

السعودية تطرح سندات دولية في يناير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تطرح سندات دولية في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، إن المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير/‏كانون الثاني المقبل، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار.
وقال في مقابلة: «نحن مستعدون جداً لطرح سنداتنا الدولية،ربما في الأول من يناير/‏كانون الثاني». وأضاف أنه من إجمالي خطط الدين، سيُوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل الدين المحلي القائم.
وبذلك تتبقى ديون قيمتها نحو 20 مليار دولار تعتزم الرياض جمعها ، بحيث تشكل الديون الدولية 45% من خطط جمع المال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطرح سندات دولية في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا