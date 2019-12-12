شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطرح سندات دولية في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، إن المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير/كانون الثاني المقبل، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار.
وقال في مقابلة: «نحن مستعدون جداً لطرح سنداتنا الدولية،ربما في الأول من يناير/كانون الثاني». وأضاف أنه من إجمالي خطط الدين، سيُوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل الدين المحلي القائم.
وبذلك تتبقى ديون قيمتها نحو 20 مليار دولار تعتزم الرياض جمعها ، بحيث تشكل الديون الدولية 45% من خطط جمع المال.
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