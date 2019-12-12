«فلاي دبي» تحط في ميانمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



احتفلت «فلاي دبي» بانطلاق رحلاتها المنتظمة إلى يانغون في ميانمار، معززة بذلك شبكتها، لتضم وجهات في جنوب شرق آسيا. وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، وستعمل من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وغادر على متن الرحلة وفد رفيع المستوى يمثل الناقلة برئاسة سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في «فلاي دبي» لمنطقة الإمارات ودول التعاون وشبه القارة الهندية وإفريقيا. وكان في استقبال الرحلة لدى وصولها إلى مطار يانغون، بيو مين ثين كبير وزراء منطقة يانغون، ونيلار كايو وزير النقل والمواصلات، وتون ماينت نايغ رئيس مجموعة شركات آسيا العالمية، وجوزيه أنغيجا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة يانغون إيرودروم.

وسوف تكون هذه الرحلة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، حيث يحظى ركاب طيران الإمارات بوجبات مجانية وأوزان الأمتعة المسموح بها على الرحلات التي تديرها «فلاي دبي» في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.