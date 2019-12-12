«مجموعة الفهيم» تقود المناقشة في مجلس للشركات العائلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أقام مجلس الشركات العائلية الخليجية بالتعاون مع مجموعة الفهيم ملتقى، جمعا فيه شركات عائلية من أعضاء مجلس الشركات العائلية الخليجية لمناقشة أهمية وضع نظم للحوكمة في الشركات العائلية، لحمايتها والتأكد من سلامة سير عملية انتقال الإدارة للأجيال القادمة.

ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي يعقده مجلس الشركات العائلية الخليجية في إمارة أبوظبي، حيث نظم المجلس سابقاً عدداً من الملتقيات في مدن خليجية مثل دبي والدمام وجدة والكويت ومسقط. وباختلاف محاور الملتقيات التي يعقدها المجلس، إلا أن جميعها تركز على هدف واحد، وهو خلق مساحة مفتوحة للحوار الصريح عن تجارب أصحاب الشركات العائلية وتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات لتفادي أي مشاكل ومصاعب قد تواجههم، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة الفعالة.

وقام مجلس الشركات العائلية الخليجية مؤخراً باستضافة حدثين رائدين بالإضافة إلى سلسلة المجلس - المائدة المستديرة القانونية والقمة السنوية في دبي، الإمارات.

خلال الملتقى، استعرض ممثلو مجموعة الفهيم هيكلها التنظيمي، حيث تتبع مجموعة الفهيم بروتوكولاً يحدد عدداً من الأساسيات والركائز للشركات العائلية، ابتداءً بتعيين أفراد الأسرة وحتى خطط التعاقب. وناقش محمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس عائلة الفهيم، الدور البارز الذي تلعبه الشركات العائلية في اقتصاد المنقطة، وتطرق في حديثه إلى أهمية التركيز على إشراك الجيل الجديد في العمل.