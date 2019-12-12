«نادي سيدات الشارقة» يناقش المساواة والتمكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظّم مركز كولاج للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة، ورشة عمل بعنوان «الحوار عبر الفن»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من القمّة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي انطلقت فعالياتها أول من أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وتناولت الورشة التي قدّمتها الفنانة سناء ميرشنت إقبال، مفهوم المساواة بين الجنسين في مكان العمل ولماذا هو مهم وعلى من تقع مسؤوليته. واستعرضت الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لتحقيق المساواة، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق توازنٍ بين الحياتين المهنية والشخصية للمرأة، وجعله أولوية، في سياق المبادئ الثمانية المعتمدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة.

وركّزت الورشة، على التعامل مع التوجهات العالمية باستخدام الفن والخطابة في تعزيز الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين، وتحقيق مطالب المرأة في بيئة عملها من خلال لوحات فنية ورسوم تعبر عنها، حيث قامت المشاركات باستخدام الفن للتعبير عن التحديات والصعوبات التي تواجههنّ على الصعيدين المُجتمعي والمهني.