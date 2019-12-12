«تمكين المرأة» تضع خارطة طريق للارتقاء بالنساء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

رسمت «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» في ختام فعالياتها ملامح واضحة لأبرز التحديات التي تواجه النساء في المنطقة العربية والعالم، وقدمت خريطة طريق لتعاون المؤسسات الدولية وصناع القرار لتجاوز الصعوبات التي تعانيها المرأة في عدد من بلدان العالم، وذلك بعد يومين من الجلسات الحوارية النقاشية، والورش التفاعلية حضرها أكثر من 1000 شخصية من مختلف بلدان العالم.أكدت نخبة من رائدات الأعمال وقّعن على اتفاقية «مبادئ تمكين المرأة»، أن مشاركة المرأة في أسواق العمل في العالم العربي، تعادل نصف النسبة على المستوى العالمي.