الإمارات ولاتفيا توقعان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية، لتعزيز ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا إلى مدينة «سالدوس» ترافقها رامونا بيترافيجا وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية.

والتقت السفيرة العليلي خلال الزيارة بماريس زوستس عمدة ورئيس مجلس المدينة إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الصناعية. (وام)

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