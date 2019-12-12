تـرقب الفائـدة يضغط علـى مؤشرات الأسهم العـالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، تحت ضغوط ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، بشأن أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مستجدات التجارة مع تقارير تشير إلى إمكانية تأجيل التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بداية من الأحد المقبل. في بورصة نيويورك، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 27847.6 نقطة، بضغط من انخفاض قدره 2% في أسهم شركة «بوينج»، قبل أن يتأرجح المؤشر في وقت لاحق في نطاقات هامشية صعوداً وهبوطاً، في حين ارتفع «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً هامشياً بنحو 0.20% إلى 3134.6 نقطة، وزاد «ناسداك» التكنولوجي بنسبة 0.22% إلى 8626.9 نقطة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية قليلاً، مع تداول سعر الفائدة لمدة 10 سنوات عند 1.824٪، وتراجع العائد لمدة عامين إلى 1.642٪.

ويراقب المستثمرون عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي ونظرته المستقبلية في وقت لاحق الأربعاء، ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير؛ لكن من المتوقع أن يشير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيتخذ التدابير المناسبة؛ للمحافظة على ارتفاع السيولة ومعدلات الإقراض لليلة واحدة ثابتة حتى نهاية العام.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لأعلى مستوى في عام، مع زيادة تكاليف الغذاء.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.1% خلال ال12 شهراً المنتهية في نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الماضي، مقابل زيادة 1.8% المسجلة في ال12 شهراً المنتهية في أكتوبر/‏‏تشرين الأول، وتعد هذه القراءة الأعلى منذ شهر نوفمبر/‏‏تشرين الثاني لعام 2018.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم عند 0.3% خلال الشهر الماضي مقابل 0.4% المسجلة في أكتوبر السابق له. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سوف يتباطأ إلى 0.2% خلال الشهر الماضي.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس الأربعاء في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون عن كثب الانتخابات البريطانية التي تُجرى اليوم الخميس؛ لتقرير مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتركز الاهتمام أيضاً على اجتماعي البنكين المركزيين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر بريطاني لأسهم الشركات المتوسطة، التي تركز على السوق المحلية، 0.1% مع توقع مؤشر يحظى بمتابعة كبيرة الآن لفوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية بسيطة فقط.

وإذا أخفق جونسون في الفوز بأغلبية مطلقة فإن هذه النتيجة ستطيل أمد الغموض المتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتؤثر سلباً في معنويات المستثمرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وقادت أسهم الاتصالات التراجع الذي شهدته القطاعات الفرعية الأوروبية بفعل ضغط ناجم عن نزول سهم تليفونيكا دويتشلاند بنسبة 2% بعدما خفضت الشركة المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة الألمانية توزيعات الأرباح.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الأربعاء مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار تقريباً قبل أسابيع من «عيد الميلاد» ما أدى لعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.08 في المئة ليصل إلى 23391.86 نقطة وقاد قطاعا الرعاية الصحية والصناعة التراجع.

ومن المقرر أن تُفرض الرسوم في 15 ديسمبر/‏‏كانون الأول لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الولايات المتحدة والصين تعتزمان تأجيل فرض الرسوم مع استمرار محادثات التجارة.

إلا أن المتعاملين يبدون حذراً نظراً لأن المحادثات بين الجانبين تشوبها الخلافات كما أن الجانبين يبعثان برسائل متباينة بشأن احتمالات التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ أكثر من عام.

وارتفع 98 سهماً على المؤشر نيكاي في حين انخفض 120، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34 في المئة مسجلاً 1714.95 نقطة.