أسهم بالبورصة تستفيد من مبادرات تنشيط القطاع العقارى.. تعرف عليها

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1- مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك لأن لديها مشروعات مكتملة بالفعل، ولكن بمعدل إشغال منخفض.
وأرجع بلتون، فى تقرير لقسم البحوث بالبنك، سبب رؤيته، إلى أن إتاحة التمويل العقارى سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات بين هؤلاء الذين قامو بشراء وحدات فى سوق العقارات السكنية، على سبيل المثال من خلال شركات تطوير عقارى على المخطط، لأغراض استثمارية ولكن لديهم صعوبة فى تسييل استثماراتهم وهؤلاء الذين لا يمكنهم شراء وحدات جاهزة على التسليم، مثل مشترو العقارات السكنية، لذلك يرى أن نمو التمويل العقارى سيساعد فى إحياء سوق إعادة البيع، حيث سيخلق طلب أكبر على سوق العقارات السكنية بين المطورين.
2- بنك التعمير والإسكان، فبحسب مباشر، فأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك فيه حصة 29.81%، كما أن البنك يمتلك حصة 38% فى شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى والتى تمتلك فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة حاكمة قدرها 60%، وشركة سيتى إيدج تعتبر الذراع الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى نشاط التطوير العقارى.
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