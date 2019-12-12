شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي بالقرب من الأعلى له في خمسة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ أواخر تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6588 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6586، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6591، بينما حقق الأدنى له عند 0.6579.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر عند نحو 4,120 شخص مقابل تراجع 0.1% عند نحو 3,440 شخص في أيلول/سبتمبر الماضي، جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الغذاء لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 0.7% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت الحكومة النيوزيلندية باعتمادها لنحو 12 مليار دولار نيوزيلندي للاستثمار في البنية التحتية مع عزمها استثمار 6.8 مليار دولار نيوزيلندي في قطاع النقل بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية بالإضافة إلى 300 مليون دولار نيوزيلندي على قطاع الصحة و400 مليون دولار نيوزيلندي على قطاع التعليم لرفع كفاءة المدارس الحكومية، وذلك مع التعهد بالحفاظ على الديون ضمن النطاق المستهدف.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 203 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً.