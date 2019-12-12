شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 6749 نقطة، مقتربا من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 6800 نقطة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار حالة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6550 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6800 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,733 بينما مستوى المقاومة هو 6,759 نقطة
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