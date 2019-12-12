شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 10339 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 10400 نقطة.في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10650 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,286 بينما مستوى المقاومة هو 10,3