شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ايفا للفنادق و المنتجعات (IFAHR) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 52٫30 فلس، مصحوبا بتدني كمية التداول مقارنة بالجلسة قبل الماضية، وفي ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 42 ومستوى 57 فلس، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 44.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 54.5 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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