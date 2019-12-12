شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL)يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الخضراء، حيث أغلق عند مستوى 60٫90 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 58 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوزه لمستوى المقاومة الحالي عند 64 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 72 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 59.9 وبين مستوى المقاومة هو 61.9 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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