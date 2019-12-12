شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التخصيص القابضة (KPPC) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الاربعاء لينهي الجلسة عند مستوى 50 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع امكانية الوصول لمستوى الدعم 45 فلس، الا ان هذ السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 49 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 49 فلس وبين مستوى المقاومة هو 50.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط