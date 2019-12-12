بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى خلال جلسة امس الاربعاء، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 64 فلس، حيث انهى الجلسة امس عند مستوى 58 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 51 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 64 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 57٫50 وبين مستوى المقاومة هو 59.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: الهابط
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