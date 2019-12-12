بنك الكويت الدولي (KIB) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث أغلق عند مستوى 277 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 270 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 284 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 274 فلس وبين مستوى المقاومة هو 279 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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