الاقتصاد

بنك الكويت الدولي (KIB) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 12-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث أغلق عند مستوى 277 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 270 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 284 فلس.

 

Advertisements

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 274 فلس وبين مستوى المقاومة هو 279 فلس

 

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك الكويت الدولي (KIB) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 12-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا