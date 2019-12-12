شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المزايا القابضة (MAZAYA) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث انهى تداولات امس الاربعاء عند مستوى 60٫70 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 63٫50 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يتعرض السهم للضغوط للوصول به لمستوى الدعم 57٫50 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 63٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 59.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 61.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط