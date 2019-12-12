شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH)يلامس هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الوصول لهدفه السعري الثاني عند 48٫50 فلس، والذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، ثم تراجع السهم ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 47 فلس، مكون نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستويات قد تصل الى 45 ثم 42 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 44.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 48.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط