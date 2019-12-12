شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 240 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 245 فلس، في ظل تراجع كميات التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 237 فلس وبين مستوى المقاومة هو 241 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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