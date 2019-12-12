شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK)يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 2٫57 ريال، مصحوبا بتدني كميات التداول، وفي ظل استمرار تحرك السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 2٫50 ريال ومستوى 2٫58 وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.56 وبين مستوى المقاومة هو 2.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد