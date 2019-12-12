شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يستند على دعم قوي -تحليل صباحي- 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 0٫74 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 0٫73 ريال، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يحاول السهم اعادة اختبار مستوى المقاومة 0٫76 ريال مرة اخرى ثم 0٫79 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0٫73 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.735 وبين مستوى المقاومة هو 0.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد