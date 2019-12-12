شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العنصر الرئيسى المستخدم في صناعة أوراق العملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر صناعة أوراق العملات واحدة من الصناعات الهامة في كل البلدان وتختلف عملة كل دولة عن الأخرى من حيث طرق حمايتها من التزييف والتقليد، وتستخدم في صناعة ورق البنكنوت العديد من المواد وتختلف الخلطة المستخدمة بنسب متفاوتة من عملة لأخرى .

ويمثل القطن عنصرا رئيسيا في صناعة ورق البنكنوت ولا يستخدم فيها الورق العادى ولذلك تتميز بملمس مختلف عن الورق العادى إضافة الى رائحة مختلفة ، حيث يوضع القطن في درجة حرارة مرتفعة ويتم وضعه في المياه حتى ينتج عجينا يتم ضغطه ثم يتم تقطيعه على حسب نوع العملة .

Advertisements

ثم تقوم الأماكن المخصصة بوضع العلامات والرموز الخاصة بكل عملة بطريقة سرية حتى يصعب تزييف تلك العملة وخاصة العملات الكبيرة ذات القيمة المرتفعة يستخدم فيها أساليب وعلامات يصعب تقليدها بأى صورة .

وترتفع تكلفة انتاج كل عملة عن غيرها على حسب قيمتها ، فعلى سبيل المثال تكلفة انتاج الجنيه هي 90 قرشا وذلك حسبما أعلنت مصلحة سك العملات سابقا .