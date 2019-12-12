شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم التعاملات على ارتفاع طفيف عقب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة وإطلاق رئيسه "جيروم باول" تصريحات إيجابية بشأن الاقتصاد.



وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير كما ألمح إلى عدم تعديلها لا بالرفع ولا بالخفض عام 2020.



وكشف رئيس البنك "باول" عن أن سوق العمل لا يزال قويا كما أن الاقتصاد الأكبر في العالم سيظل ينمو بوتيرة معتدلة متوقعا أيضا صعود التضخم نحو معدله المستهدف.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بما يزيد عن توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 0.2%.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.8% وأغلق عند 58.76 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.96% مغلقا عند 63.72 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 63 دولارا.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 27911 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27925 نقطة وأقل مستوى عند 27801 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 8654 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8658 نقطة وأقل مستوى عند 8622 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3141 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3143 نقطة وأقل مستوى عند 3133 نقطة.