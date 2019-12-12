شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء عقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية ومع استمرار الترقب في الأسواق لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأبقت الحكومة الأمريكية على تقديراتها بشأن الحصاد لمحصولي الذرة والصويا لدى منتجينن رئيسيين على رأسهم الأرجنتين والبرازيل دون تغيير عن تقديراتها السابقة.



وأفادت وزارة الزراعة في تقريرها الشهر حول الطلب بأنها لا تزال تتوقع إنتاج الأرجنتين إجمالي خمسين مليون طن من الذرة في موسم 2019/2020، في حين تقدر إنتاج البرازيل 101 مليون طن خلال نفس الفترة.

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ولم تكشف واشنطن وبكين بعد عن نتائج الاتصالات المكثفة بينهما مع اقتراب موعد تفعيل رسوم جمركية جديدة في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وكان كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" قد صرح بأنه لا يزال من الممكن زيادة الرسوم الجمركية وفرض رسوم جديدة ضد الصين بحلول منتصف هذا الشهر إذا لم يتم صياغة اتفاق نهائي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 3.71 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.77 دولار وأقل سعر عند 3.71 دولار.