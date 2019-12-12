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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بعد تفوق "موديل 3" في أحد التصنيفات العالمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الأربعاء عقب نتائج أحد التصنيفاتت العالمية للسيارات الكهربائية أظهر تفوق سيارة الشركة "موديل 3" على سيارات تابعة لشركات أخرى.
وكشف تصنيف "إدموندز" أن "موديل 3" فازت بجائزة أفضل مركبة في فئة السيارات الكهربائية عن العام الجاري بسبب مميزاتها المتنوعة والتي تشمل السعر أيضا.
وأضافت الشركة البحثية أن محرريها اختاروا العديد من السيارات والموديلات من مختلف الأنواع والشركات والعلاماتت التجارية العالمية واختبرت رأي قرائها وحددت قائمة مختصرة في نهاية المطاف وتفوقت "موديل 3" عليها جميعا.
وأشارت الشركة أن لقب أفضل سيارة "سيدان" ذهب لـ"هوندا موتور" بينما ذهب لقب أفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض على "كيا موتورز" بموديلها "تيلورايد".
ومن الجدير بالذكر أن أغلب شركات السيارات حول العالم بدأت تظهر تحولا نحو صناعة المركبات العاملة بالبطاريات الكهربائية في ظل تشديد قواعد مكافحة التلوث والتغيرات المناخية في مختلف الدول.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.1% على 352.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 357.1 دولار وأقل سعر عند 351 دولار.
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