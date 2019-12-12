سوق المعادن النفيسة .. الذهب يستقر والبلاديوم يرتفع بعد مشتريات المضاربة

المناطق - الرياض

بينما استقرت أسعار الذهب مع ترقب مستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لقي الدولار بعض الدعم من آمال باحتواء الحرب التجارية وتأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم على سلع صينية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1899.67 دولار للأوقية بعدما تجاوز مستوى مهما عند 1900 دولار للأوقية لأول مرة أول.

ودعمت مشتريات للمضاربة وإغلاق منجم في جنوب إفريقيا المنتج الرئيس للمعدن النفيس أسعار البلاديوم، التي من المتوقع أن تواصل الارتفاع على المدى الأطول، بحسب متعامل في شركة التجزئة توكوريكي هونتن ومقرها اليابان.

وتوقف العمل بمناجم في جنوب إفريقيا بعد أكبر انقطاع للكهرباء، فيما يزيد عن عقد، ما اضطر عددا من أكبر الشركات لخفض الإنتاج.

ودعمت تلك الأنباء أسعار البلاتين، التي ارتفعت 3 في المائة في الجلسة السابقة وهي أكبر نسبة منذ بداية أيلول (سبتمبر) على الأقل.

ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 918.88 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.60 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب، ولم يطرأ تغير يذكر على المعدن النفيس، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام، بينما حوم البلاديوم قرب المستوى القياسي، الذي سجله في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1463.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبط المعدن النفيس في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1467.40 دولار.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نظرته المستقبلية للاقتصاد، الذي تضرر بشكل أساسي جراء الحرب التجارية الأمريكية الصينية.