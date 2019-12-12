شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «تطويرية» لأداء الاستشارات الهندسية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الغرفة أن فترة استقبال طلبات الترشيح للجنة، 15 - 26 ديسمبر الجاري، تليها فترة فحص وفرز استمارات الترشيح ثم إرسال خطابات الترشيحات النهائية، والدعوة لعقد الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة واعتماد رؤية ورسالة وأهداف اللجنة، وذلك خلال شهر يناير من العام المقبل.
وأوضحت أن إنشاء اللجنة يواكب توجهاتها وسعيها المستمر للمساهمة في نمو وازدهار قطاعات الأعمال المختلفة، في ظل النمو والتطور والتوسع العمراني في المنطقة، مؤكدة ضرورة العمل على رفع كفاءات وتنافسية هذا القطاع في الأحساء؛ من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت كل من تتوافر فيه الشروط من منتسبيها ولديه الرغبة في خدمة وتطوير القطاع، التقدم بطلب الانضمام لعضوية اللجنة، من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض، والمتوفر على الموقع الإلكتروني للغرفة، وذلك وفقا لشروط اللائحة التنفيذية للجان القطاعية بالغرفة، ثم إرساله قبل تاريخ 26 ديسمبر.
يذكر أن اللجنة الجديدة ستنضم إلى 17 لجنة قطاعية بالدورة العاشرة الحالية «1438 - 1442هـ» بالغرفة، لتصبح اللجنة الثامنة عشرة للمساهمة في خدمة قطاعات المال والأعمال في الأحساء.
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