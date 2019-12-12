شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر مختبر دولي للفحوصات الكهربائية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د.خالد السلطان، أن المملكة نجحت في تقديم حلول تقنية للعالم في مجال الشبكات الذكية.

الاستفادة القصوى

وبين خلال تدشين المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019 تحت شعار «نحو شبكات المستقبل»، أن العديد من الأفكار والأبحاث العلمية حول العلاقة ما بين الشبكات الذكية والطاقة المتجددة تتم مناقشته من خلال المؤتمرات الثمانية السابقة، وهو ما يتيح لنا ضمان استمرارية تدفق الخدمات الكهربائية للمشتركين في حال حدوث أي مشكلات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة وإنتاجها من خلال الاستخدام الأمثل لشبكة النقل الذكية، وسيمنح الأفراد أيضا الفرصة لشراء وبيع الطاقة من خلال مصادر إنتاج الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية مباشرة، وهو ما يوفر للجميع الفرصة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والإقلال من معدلات التلوث البيئي وخفض تكاليف الإنتاج والنقل.

البحث والتطوير

وكشف الرئيس التنفيذي في المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية صالح العمري، خلال حديثه لـ«اليوم»، عن اختيار المنطقة الشرقية لإطلاق أكبر مختبر للفحوصات الكهربائية في العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 720 مليون ريال سعودي، وتشمل الخدمات التي يقدمها إدارة الأصول، ورفع مستوى الأصول وإجراءات الصيانة، والتدريب والمصادقة على شهادات المهندسين والفنيين، والبحث والتطوير، وضمانات الجودة والتحكم.

كفاءة الطاقة

وأوضح أن أكبر مرفق يتم بناؤه لاختبار الطاقة الكهروميكانيكية انطلق من الدمام لقربها من مصادر الطاقة ولقربها من دول الخليج والأسواق العالمية، مشيرا إلى تعاقد المختبر مع شراكات إستراتيجية محليا وإقليميا لدعم أنظمة الطاقة القائمة حاليا وقطاع الكهرباء في المنطقة للمساهمة في التعزيز المتواصل من أدائه واستدامته، إضافة إلى إنشاء 6 مراكز للمعايرة في المملكة والخليج في 2022، بالإضافة إلى مختبرات لكفاءة الطاقة.

المعايير الدولية

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ولفت إلى أن العمل الرئيسي للمشروع هو الحد من المواد ذات الجودة الرديئة والذي من خلاله سيوفر الأدوات اللازمة التي تمكن أصحاب المصلحة من التأكد أن جميع مكونات الطاقة متوافقة مع أعلى المعايير الدولية، ليكون أحد أهم المرافق الرئيسية لدعم السياسات التي ستسهم في تعزيز قطاع الكهرباء في المنطقة، مؤكدا أن توطين اختبارات الطاقة الكهروميكانيكية سيحقق علامة فارقة بالنسبة للاقتصاد السعودي والخليجي الذي يستهدف تحقيق رؤية 2030.

تقليل الفاقد

من جانبه، أوضح فهد السديري الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء»، خلال المؤتمر عن إنشاء 8 مراكز تحكم وطنية في المدن الرئيسية؛ لمراقبة كامل شبكات التوزيع في المملكة، بهدف تطبيق النظام في جميع مدن المملكة بحلول عام 2025، مما سيسهم في تقليل الفاقد وتقليل نسبة الانقطاعات الكهربائية وتحسين صيانة الشبكات والكفاءة، مبينا أن الشركة حققت خلال العامين الماضيين إنجازا بارزا في مجال توطين صناعة الطاقة الكهربائية، وتصنيع قطع الغيار والاكتفاء الذاتي بالعديد من المعدات المستخدمة في مشاريع إيصال الخدمة الكهربائية.

أنظمة ذكية

وأشار إلى أن نسبة نمو المصانع المحلية المسجلة في أنظمة الشركة منذ عام 2001 إلى اليوم بلغت نحو 840 %، وبلغ عددها أكثر من 575 مصنعا، مضيفا: إن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.6 مليون مشترك في كافة الفئات، ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين بحلول العام 2021 إلى 11 مليون مشترك، يتم العمل على خدمتهم عن طريق أنظمة ذكية متطورة تم تنفيذها خلال العامين الماضيين؛ للمساهمة بفاعلية في تطوير خدمات المشتركين، من خلال تحويل خدماتها من مكاتب خدمات تقليدية إلى مكاتب مدعومة بالأنظمة التقنية والخدمات الرقمية.

موثوقية الخدمة

وتابع: تم تنفيذ مشروع المكتب الذكي بإدارة كهرباء مدينة الرياض، وأطلقت الشركة خدمة «برق»، التي نجحت من خلالها في تقليص مدة إيصال الخدمة الكهربائية خلال 9 أيام فقط، بعد أن كانت تستغرق 50 يوما عام 2015 على سبيل المثال، وأطلقت خدمة «حسابي» لتسجيل حساب العداد باسم المستفيد النهائي، وخدمة «الفاتورة الثابتة».