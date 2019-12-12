شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند 8133.72 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمملكة، واللجين، وأسمنت حائل، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات دار الأركان، ومجموعة صافولا، والمراكز، وبي سي آي، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.32%.
وتصدرت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وجدوى ريت السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية أكثر الأسهم نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضا 131.64 نقطة ليقفل عند مستوى 6313.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 ألف سهم تقاسمتها 870 صفقة.
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