شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يغلق مرتفعاً بدعم من خدمة "ديزني بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تعاملات الأربعاء مع استمرار جذب خدمة "ديزني بلس" ملايين المشتركين من مختلف الدول.



وأفادت شركة "أبتوبيا" البحية بأن خدمة "ديزني بلس" لبث المحتوى الأصلي والأفلام السينمائية الصحرية تم تنزيلها نحو 22 مليون مرة على الجوالات فيما اعتبر أفضل إطلاق لخدمة على الإطلاق في تاريخ هذه الصناعة.



وأشارت الشركة إلى أن تطبيق "ديزني بلس" كان نشطا لدى 9.5 مليون مشترك بشكل يومي، وحصل على المرتبة الأولى وسط متاجر التطبيقات التابعة لـ"جوجل" و"آبل".

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وكانت "والت ديزني" قد أطلقت خدمتها "ديزني بلس" في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل رسوم شهرية تناهز سبعة دولارات لكل مشترك.



يأتي الأداء القوي لخدمة "ديزني بلس" على الرغم من التنافسية الشديدة في صناعة بث المحتوى مع "نتفليكس" و"آبل" بخدمتها "تي في بلس" (التي تقدر رسوومها بنحو خمسة دولارات شهريا) وغيرهما.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "والت ديزني" بنسبة 1% وأغلق عند 147.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 147.8 دولار وأقل سعر عند 146.7 دولار.