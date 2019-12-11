شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك المركزي الأمريكي يلمح إلى التدخل بإجراءات وقت الضرورة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عرف عن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراجي" بعبارة تتكون من كلمات قليلة وهي: "سنتخذ كل ما يلزم"، وفي تصريح مشابه، أفاد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بأن البنك سوف يتخذ إجراءات وقت الضرورة.



وذكر "باول" بأنه من الممكن توسيع البنك المركزي الأمريكية لأنشطة شراء أذوت خزانة قصيرة الأجل إذا استلزم الأمر لزيادة السيولة في النظام المالي المتعطش.



يأتي ذلك بعد إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية برنامجا في أكتوبر/تشرين الأول لشراء أذون خزانة بستين مليار دولار شهرياً، وأشاد الاحتياطي الاتحادي بهذا الأمر وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

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وكان البنك المركزي قد كشف عن عمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وهي عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الاجل من البنوك وصناديق التحوط وتزويدها بالسيولة اللازمة.



وأوضح "باول" بأن الاحتياطي الاتحادي لن يرفع الفائدة إلا بعد التأكد من ارتفاع التضخم بشكل ملموس كما أن رؤيته تجاه الاقتصاد لن تتغير في الفترة القادمة على الأرجح.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي أبقى على الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير وألمح إلى عدم تعديلها عام 2020.