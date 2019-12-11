الاقتصاد

أسعار النفط تتراجع بعد زيادة المخزون الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد زيادة المخزون الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا بنحو واحد في المائة، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ومع ترقب المستثمرين معرفة ما إذا كانت جولة جديدة من الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية ستدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتًا إلى 63.57 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتًا إلى 58.66 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بقوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع بعد زيادة المخزون الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا