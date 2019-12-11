شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد زيادة المخزون الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتًا إلى 63.57 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتًا إلى 58.66 دولارًا للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بقوة.
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