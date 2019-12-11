شكرا لقرائتكم خبر عن بارومتر الأعمال: الاتصالات أفضل القطاعات أداء بالربع التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تصدر قطاع الاتصالات أفضل أداء نتيجة التوجه الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد، وذلك بالربع "يوليو- سبتمبر" 2019، وهو ما أدى إلى زيادة حجم أعمال شركات القطاع فى السوق، كما أظهرت النتائج تحسنا فى أداء قطاع التشييد والبناء نتيجة نشاط حركة البيع والشراء خلال فصل الصيف نظرا لإقبال المصريين بالخارج على الاستثمار فى قطاع العقارات.

ويتناول بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على القطاعات على نسب متفاوتة بواقع 50% للصناعات التحويلية، والخدمات المالية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل 10%، والسياحة 8%، والاتصالات 7%، وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى 5 مارس 2017.

وعلى مستوى النشاط الاقتصادى، أفادت الشركات الكبيرة بآراء إيجابية لكل من المبيعات المحلية والصادرات خلال الربع محل الدراسة "يوليو–سبتمبر 2019"، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج نظرا لارتباط الشركات بتعاقدات سابقة، ومن ثم ارتفاع طفيف فى الطاقة الإنتاجية، حيث سجل مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية 51 نقطة.

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وعزا المركز المصرى ارتفاع الإنتاج للشركات الكبيرة لقدرتها على التكيف مع الأعباء المالية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، كما أظهرت النتائج ثبات المخزون السلعى خلال الربع محل الدراسة.

وفى المقابل جاءت نتائج تقييم الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة فى المجمل، حيث يدل مؤشرا المبيعات المحلية والصادرات على تراجع الأداء خلال الربع "يوليو –سبتمبر 2019"، نتيجة لحالة الركود فى المبيعات المحلية وعدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير بالرغم من انخفاض معدلات التضخم، وهو ما ترتب عليه ثبات الإنتاج وارتفاع طفيف فى المخزون السلعي.

وأظهرت النتائج انخفاضا طفيفا فى مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية ليسجل 49 نقطة، وتشير النتائج إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات تتعلق بالعملية الإنتاجية وارتفاع أسعار المواد الخام والتشغيل والقدرة على التسويق المحلى والدولى، الأمر الذى يؤكد على ضرورة تقديم المساندة والدعم لها.